В Госдуму внесли проект поправок в УК, направленный на защиту жертв домашнего насилия

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») и направлен на защиту жертв домашнего насилия.

Ранее Конституционный суд вынес решение по жалобе россиянки Людмилы Саковой. Женщина указала, что сейчас по закону нельзя привлекать к уголовной ответственности людей с непогашенной судимостью за повторное нанесение побоев родственникам.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нынешняя редакция стати «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».

Правительство предлагает ввести санкции за повторные побои для людей с непогашенной судимостью: обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до шести месяцев.