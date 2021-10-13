В Госдуму внесли проект поправок в УК, направленный на защиту жертв домашнего насилия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите жертв домашнего насилия. В документе речь идет о наказании за повторные побои, пишет РИА Новости.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») и направлен на защиту жертв домашнего насилия.
Ранее Конституционный суд вынес решение по жалобе россиянки Людмилы Саковой. Женщина указала, что сейчас по закону нельзя привлекать к уголовной ответственности людей с непогашенной судимостью за повторное нанесение побоев родственникам.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нынешняя редакция стати «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».
Правительство предлагает ввести санкции за повторные побои для людей с непогашенной судимостью: обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до шести месяцев.
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