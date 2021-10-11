Ради повышения или одобрения со стороны руководства большинство опрошенных (60%) не готовы к решительным действиям. При этом 28% россиян отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Еще 11% респондентов рассказали, что могли бы переехать в другой город, если пообещают повышение. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

7% россиян готовы проводить свое свободное время с руководителем, а 4% — терпеть грубое отношение к себе ради продвижения по карьерной лестнице. Для того, чтобы добиться повышения, 2% опрошенных прибегнут даже к роспуску слухов о коллегах, а 1% — намерены мешать работе конкурентов.

Конкуренцию в коллективе поощряют руководители 39% россиян. Почти четверть (22%) опрошенных заявили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате. 12% россиян поощряли словесно, 3% получали дополнительные выходные, а 2% — подарки. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.