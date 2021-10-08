Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель обвиняется в мошенничестве. Вот что об этом известно

Он был доставлен в Тверской районный суд столицы, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2021 года. По словам адвоката арестованного, Лефеля обвиняют в хищении 100 млн рублей у ПАО «ПИК СЗ». Обвиняемый свою вину отрицает, пишет РИА Новости.

В «ПИК» объяснили суть претензий к экс-вице-президенту компании Александру Лефелю. Внутренняя служба безопасности выявила факты злоупотребления при проведении тендеров на строительство жилого комплекса в Петербурге в 2017-2018 годах, рассказали в РБК.

«Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла». Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей», — сообщили в компании.

За счет средств компании работы завершились в полном объеме. Затем в полицию направили заявление о преступлении. Группа «ПИК» считает себя потерпевшей по этому делу.