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Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель обвиняется в мошенничестве. Вот что об этом известно

Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», а ныне топ-менеджера девелоперской и строительной компании «Самолет» Александра Лефеля задержали в Москве. Ему предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Фото: Facebook Александр Лефель

Он был доставлен в Тверской районный суд столицы, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2021 года. По словам адвоката арестованного, Лефеля обвиняют в хищении 100 млн рублей у ПАО «ПИК СЗ». Обвиняемый свою вину отрицает, пишет РИА Новости.

В «ПИК» объяснили суть претензий к экс-вице-президенту компании Александру Лефелю. Внутренняя служба безопасности выявила факты злоупотребления при проведении тендеров на строительство жилого комплекса в Петербурге в 2017-2018 годах, рассказали в РБК.

«Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла». Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей», — сообщили в компании.

За счет средств компании работы завершились в полном объеме. Затем в полицию направили заявление о преступлении. Группа «ПИК» считает себя потерпевшей по этому делу.

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