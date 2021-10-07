Расследователи заявили, что раскрыли личность Зодиака. Кем оказался серийный убийца?

The Case Breakers — команда из более чем 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Они проанализировали фотографии Поста и его личные вещи, а также расшифровали одно из посланий Зодиака, что позволило им сделать вывод о том, что именно Пост являлся самым известным серийным убийцей Америки.

Гэри Фрэнсис Пост был ветераном ВВС. По данным расследователей, более 40 лет он также работал маляром и красил дома. По словам участников команды, на одном изображении на лбу Поста видны шрамы, которые соответствуют шрамам на эскизе Зодиака. Также на личность Поста указывали следы обуви Зодиака в трех разных местах преступления — отпечаток подошвы на армейских ботинках мужчины был такой же формы и размера.

Еще одним ключом к разгадке личности Зодиака стала расшифровка одного из писем серийного убийцы. В нем буквы полного имени Поста были удалены, чтобы показать альтернативное сообщение. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой‑либо другой способ», — заявил один из членов The Case Breakers, служивший ранее в военной разведке.