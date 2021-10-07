Расследователи заявили, что раскрыли личность Зодиака. Кем оказался серийный убийца?

Группа специалистов, расследующих нераскрытые дела, заявляет, что идентифицировала Зодиака — одного из самых известных серийных убийц Америки. Они утверждают, что им был человек по имени Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году. Материал об этом вышел на Fox News.
The Case Breakers — команда из более чем 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Они проанализировали фотографии Поста и его личные вещи, а также расшифровали одно из посланий Зодиака, что позволило им сделать вывод о том, что именно Пост являлся самым известным серийным убийцей Америки.
Гэри Фрэнсис Пост был ветераном ВВС. По данным расследователей, более 40 лет он также работал маляром и красил дома. По словам участников команды, на одном изображении на лбу Поста видны шрамы, которые соответствуют шрамам на эскизе Зодиака. Также на личность Поста указывали следы обуви Зодиака в трех разных местах преступления — отпечаток подошвы на армейских ботинках мужчины был такой же формы и размера.
Еще одним ключом к разгадке личности Зодиака стала расшифровка одного из писем серийного убийцы. В нем буквы полного имени Поста были удалены, чтобы показать альтернативное сообщение. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой‑либо другой способ», — заявил один из членов The Case Breakers, служивший ранее в военной разведке.
«Он жил двойной жизнью. Когда я повзрослела и начала понимать, что все это имеет смысл. Будучи подростком, я не могла сложить два и два, но сейчас меня осенило: Гэри — Зодиак», — заявила женщина, имя которой не раскрывается. Она жила в Калифорнии по соседству с Постом, предполагаемым Зодиаком, и его женой.
Другая женщина по имени Мишель заявила, что состояла в гражданском браке с сыном Поста и стала жертвой преследований предполагаемого серийного убийцы — в частности, он повредил ее машину. «Он преследовал молодых людей, у которых не было отца. Зодиаком была группа из трех человек, но главным был Пост — он причинял наибольший ущерб», — отметила она.
Фото: Shutterstock.com
Зодиак действовал в Северной Калифорнии с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Убийца совершил семь установленных нападений в Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско в период с декабря 1968 года по октябрь 1969 года, из которых пять закончились смертью жертв. Он нападал на пары молодых людей, а также совершил убийство таксиста. В ходе преступлений использовал нож и пистолет.
После второго нападения преступник разослал серию издевательских писем в местные газеты, в которых использовал в качестве подписи псевдоним «Зодиак» и специфический символ, напоминающий кельтский крест — его убийца также оставил на месте одного из преступлений. В письмах Зодиак озвучивал угрозы новых убийств, послания содержали несколько криптограмм, в которых якобы были зашифрованы данные о нем.
Зодиак оставил след и в массовой культуре. Первый фильм о нем под названием «Убийца Зодиак» вышел в 1971 году — когда убийца еще был активен. В том же году вышла лента «Грязный Гарри», убийца в фильме назван «Скорпионом». В 2007 году на экраны вышла картина «Зодиак» режиссера Дэвида Финчера с Джейком Джилленхолом, Марком Руффало и Робертом Дауни-младшим. Также образ Зодиака появлялся в двух сезонах «Американской истории ужасов» Райана Мерфи и других киноработах.
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