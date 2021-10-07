Выборы президента в 2024 году могут обойтись в 33 млрд рублей и стать самыми дорогими за всю историю России

В декабре 2020 года Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, на подготовку и проведение президентских выборов в 2024 году в котором было выделено 19,8 миллиарда рублей. Теперь эту сумму предлагается увеличить еще на 13,4 миллиарда рублей — на 56%. Таким образом, общая сумма расходов на выборы достигнет 33,2 миллиарда.

Как пишет РБК, президентские выборы 2024 года могут стать самыми дорогими в новейшей истории России в абсолютном выражении. Предыдущие выборы 2018 года обошлись чуть более чем в 14 миллиардов рублей из заложенных 17,7 миллиарда, в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 миллиарда рублей, в 2008-м — 4,93 миллиарда, в 2004-м — 2,56 миллиарда рублей.

В целом на расходы Центральной избирательной комиссии в 2023 году заложено чуть более 37 миллиардов рублей — еще 4 миллиарда пойдут на финансирование текущей деятельности Центризбиркома. В 2022 и 2024 годах цифры будут в разы меньше — 6,7 и 4,1 миллиарда рублей соответственно.