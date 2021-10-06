В России необходимо упростить наем подростков на некоторые виды работ, чтобы они смогли зарабатывать на своих увлечениях — писать программные продукты, фотографировать или вести блоги. С таким предложением выступил глава Министерства труда Антон Котяков.
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Антон Котяков
Глава Минтруда России — о необходимости упрощения процедуры принятия на работу подростков, цитата по ТАСС:
Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности.
Их [поправок в законодательство] внесение позволит подросткам подрабатывать в свободное от учебы время, монетизировать свои навыки и развивать деловые качества, которые в перспективе могут им понадобиться для успешного трудоустройства в будущем.
По оценкам главы Минтруда, упрощение процедуры принятия на работу подростков охватит в общей сложности 5 миллионов молодых людей и позволит находить подработку 500 тысячам несовершеннолетних ежегодно. Депутат Госдумы Олег Смолин в свою очередь считает, что такая работа станет хорошей альтернативой компьютерным играм.
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