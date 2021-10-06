Глава Минтруда России — о необходимости упрощения процедуры принятия на работу подростков, цитата по ТАСС:

Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности.

Их [поправок в законодательство] внесение позволит подросткам подрабатывать в свободное от учебы время, монетизировать свои навыки и развивать деловые качества, которые в перспективе могут им понадобиться для успешного трудоустройства в будущем.