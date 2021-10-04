Старейший мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

Сатурнино родился в Пуэнте-Кастро на северо-западе Испании 11 февраля 1909 года, но, как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннеса, всегда предпочитал отмечать свой день рождения немного раньше, 8 февраля. На вопрос о том, в чем мужчина считает секрет своего долголетия, Сатурнино отметил: «Спокойно живи… и никому не причиняй вреда».

Всю жизнь Сатурнино трудился сапожником. Благодаря своему невысокому росту, всего 150 сантиметров, он избежал участия в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году. Несмотря на трудное время, Сатурнино вскоре сделал себе имя, создавая обувь для армии и расширяя свой бизнес.

Когда он не был занят своим процветающим бизнесом, Сатурнино развивал еще одну страсть, которая остается с ним по сей день — футбол. У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия семь дочерей и один сын, который скончался в детстве. На сегодняшний день у 112-летнего мужчины 14 внуков и 22 правнука.

Старейшей женщиной на планете на сегодняшний день считается японка Канэ Танака, которой исполнилось 118 лет.