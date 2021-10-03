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Скончался бывший владелец Adidas Бернар Тапи

В возрасте 78 лет умер французский бизнесмен, бывший владелец Adidas Бернар Тапи. Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на его семью.

Причиной смерти Тапи стало онкологическое заболевание. Он боролся с раком желудка последние четыре года. «„Олимпик Марсель“ с глубокой печалью узнал о кончине Бернара Тапи. Он оставит большую пустоту в сердцах Марселя и навсегда останется легендой клуба», — написали в пресс-службе футбольного клуба «Олимпик», в котором Тапи был президентом.

Бернард Тапи основал компанию, которая восстанавливала обанкротившиеся компании.  С 1990 по 1993 год был владельцем Adidas. С 1986 по 1994 год занимал должность президента футбольного клуба «Олимпик Марсель». Также работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, был депутатом Национального собрания Франции.

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