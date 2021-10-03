Скончался бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Бернард Тапи основал компанию, которая восстанавливала обанкротившиеся компании. С 1990 по 1993 год был владельцем Adidas. С 1986 по 1994 год занимал должность президента футбольного клуба «Олимпик Марсель». Также работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, был депутатом Национального собрания Франции.