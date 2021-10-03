Скончался бывший владелец Adidas Бернар Тапи

В возрасте 78 лет умер французский бизнесмен, бывший владелец Adidas Бернар Тапи. Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на его семью.
Olympique de Marseille learned with deep sadness of the passing of Bernard Tapie.— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) October 3, 2021
He will leave a great void in the hearts of the Marseillais and will forever remain in the legend of the club.
Our condolences to his family and loved ones 🖤 pic.twitter.com/1nkrvs9WAs
Причиной смерти Тапи стало онкологическое заболевание. Он боролся с раком желудка последние четыре года. «„Олимпик Марсель“ с глубокой печалью узнал о кончине Бернара Тапи. Он оставит большую пустоту в сердцах Марселя и навсегда останется легендой клуба», — написали в пресс-службе футбольного клуба «Олимпик», в котором Тапи был президентом.
Бернард Тапи основал компанию, которая восстанавливала обанкротившиеся компании. С 1990 по 1993 год был владельцем Adidas. С 1986 по 1994 год занимал должность президента футбольного клуба «Олимпик Марсель». Также работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, был депутатом Национального собрания Франции.
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