С 1 октября в России вступает в силу ряд законов. Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете, изменения в госрегистрации недвижимости — рассказываем, как изменится жизнь россиян с сегодняшнего дня.
Фото: Shutterstock.com
- Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках.
- Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир».
- На 3,7 % будут повышены размеры окладов военных по контракту, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.
- Медицинские и фармацевтические работники для допуска к профессиональной деятельности теперь должны проходить аккредитацию.
- Россияне получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете.
- Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории — сбор, анализ данных и передачу полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию.
- Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.
- Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 тысяч рублей.
- Вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
- Появится типовая проектная документация. Ею будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве, реконструкции объекта, уже введенного в эксплуатацию.
- С 18 октября изменится процедура банкротства финансовых организаций. Изменения направлены на предупреждение банкротства, ускорение применяемых к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций временной администрации.
- С 28 октября подать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов можно будет через нотариуса — за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер.
- С 31 октября в России появится федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.