МВД анонсировало изменения в порядке выезда за границу несовершеннолетних

Правила выезда несовершеннолетних за границу изменятся. Поправки в законодательство уже подготовило МВД — в частности, планируется нормативно закрепить возможность запрета выезда ребенка из страны одним из родителей.
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«Если гражданин заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения действительно есть», — приводит РИА «Новости» слова начальника Главного управления по вопросам миграции Валентины Казаковой.
С июля в России действует более гибкий порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Раньше ребенок не мог выехать за границу с одним из родителей, если другой выразил свое несогласие — такой запрет действовал сразу на все страны без исключений, а отозвать несогласие можно было только по суду. Теперь один из родителей или другой законный представитель тоже может выразить несогласие на выезд ребенка за пределы России, при этом отозвать запрет можно во внесудебном порядке.
Когда несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения своих законных представителей, кроме паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из них. Теперь для выезда за границу:
- Согласие одного родителя на выезд ребенка с другим родителем не требуется. Главное, чтобы не было запрета.
- Если есть запрет на выезд, мало оформить согласие — нужно снять запрет.
- Узнать, есть ли запрет, лучше заранее в подразделении МВД.
- Если ребенок едет в сопровождении других людей, необходимо нотариально заверенное согласие одного из родителей.
- Запрет на выезд касается только других стран, а на поездки внутри России не действует.
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