МВД анонсировало изменения в порядке выезда за границу несовершеннолетних

«Если гражданин заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения действительно есть», — приводит РИА «Новости» слова начальника Главного управления по вопросам миграции Валентины Казаковой.

С июля в России действует более гибкий порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Раньше ребенок не мог выехать за границу с одним из родителей, если другой выразил свое несогласие — такой запрет действовал сразу на все страны без исключений, а отозвать несогласие можно было только по суду. Теперь один из родителей или другой законный представитель тоже может выразить несогласие на выезд ребенка за пределы России, при этом отозвать запрет можно во внесудебном порядке.

Когда несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения своих законных представителей, кроме паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из них. Теперь для выезда за границу: