Статистика дня: 71% россиян считают необходимым наращивание ядерного потенциала страны

Несмотря на старт старт процесса ядерного разоружения в мире с 1962 года, большинство россиян (71%) считают, что стране нужно сохранить имеющийся потенциал — против выступают только 16% граждан. 83% опрошенных также не поддерживают идею о полном демонтаже и уничтожении российского ядерного оружия в ближайшие 3-5 лет: 15% поддерживают увеличение ядерного арсенала, 58% выступают за его сохранение, а 10% — за сокращение.

При этом половина всех россиян (49%) в той или иной степени испытывают беспокойство в связи с угрозой ядерной войны, чаще всего женщины. 36% испытывают некоторое беспокойство, 10% — сильную тревогу, а 3% — постоянный страх. Подавляющее большинство (86%) считают ядерную войну маловероятным событием в следующие 2-3 года. Каждый второй россиянин считает, что сохранение и наращивание ядерного потенциала скорее способствуют сохранению мира (54%). Более трети заявили об обратном (34%).

«Мнения россиян не так однозначны при ответе на вопрос о ядерном арсенале страны в долгосрочной перспективе: лишь 40% выступили за его сохранение в нынешнем объеме, 17% — за увеличение и 13% за сокращение. На 3 п.п. выше доля среди тех, кто заявлял о полном демонтаже (8%), и на 10 п.п. выше доля затруднившихся ответить (22%)», — отмечают аналитики ВЦИОМ.