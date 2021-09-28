Продолжительность жизни из-за COVID-19 стала рекордно низкой впервые со времен Второй мировой войны

Согласно результатам исследования, опубликованным в International Journal of Epidemiology, в 27 из 29 стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась. По сравнению с 2015 годом, когда ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась из-за вспышки эпидемии гриппа, она стала меньше у женщин в 15 странах и у мужчин в десяти странах.

Наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020 года было зафиксировано среди мужчин в США и Литве — на 2,2 и 1,7 года соответственно. Снижение ее более чем на год было зафиксировало у мужчин в 11 странах и у женщин в восьми странах.

«Масштабы снижения продолжительности жизни за год для многих стран Западной Европы — таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия — не наблюдались со времен Второй мировой войны», — отметил Хосе Абруто, научный сотрудник Оксфордского университета и один из соавторов исследования.

Рекордное со времен Второй мировой войны сокращение прогнозируемой продолжительности жизни главным образом вызвано с высокой смертностью из-за коронавируса в более старших возрастных группах. При этом снижение в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения может быть еще большим.