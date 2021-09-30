Европейский суд по правам человека впервые (!) присудил компенсацию за порноместь россиянке. Что это значит и как поможет пострадавшим?

Что делать, если столкнулся с порноместью и киберсталкингом?

Совместно с Кризисным центром для женщин мы разработали подробную инструкцию «Что делать, если человек подвергся киберсталкингу». В целом рекомендуем обращаться с заявлениями об исключении компрометирующей информации к уполномоченным лицам на интернет-ресурсы и одновременно в полицию. Не всегда удается добиться, чтобы материалы были удалены из информационного поля.

Если распространяет знакомый человек, можно собрать доказательства — попытаться добиться в переписке или телефонном разговоре признания вины с помощью вопросов: зачем это сделал, чего добиваешься. Затем сохранить скриншоты переписки или аудиозапись диалога и передать это правоохранительным органам на рассмотрение. Это важно сделать, потому что были ситуации, когда в деле не доходило до распространения информации, но партнер присылал видео и фото и угрожал выложить компрометирующие материалы. А согласно статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», не только распространение, но и сбор сведений о частной жизни лица предусматривает в том числе лишение свободы до двух лет».