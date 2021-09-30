Европейский суд по правам человека впервые (!) присудил компенсацию за порноместь россиянке. Что это значит и как поможет пострадавшим?

Прецедент: в сентябре Европейский суд по правам человека впервые присудил выплатить россиянке материальную компенсацию по делу о киберсталкинге и порномести из-за бездействия правоохранительных органов. Проблема — шантаж и публикации интимных материалов в открытый доступ без согласия пострадавшего со стороны экс-партнеров — довольно частая, а добиться возбуждения уголовного дела удается немногим. Повлияет ли решение ЕСПЧ на подобные ситуации в России и как устроено законодательство в других странах — «Собака.ru» рассказали представители Кризисного центра для женщин — адвокат Галина Ибрянова и юрист Максим Оленичев.
Галина Ибрянова
Адвокат
Кто обращается за помощью?
«По личному наблюдению могу сказать, что девушки от 25 до 35 лет очень часто сейчас обращаются с проблемой — размещение компрометирующих материалов без их согласия после введения ограничительных мер. Возможно, это связано с тем, что люди стали больше общаться в социальных сетях или с психологическим состоянием из-за пандемии.
Что делать, если столкнулся с порноместью и киберсталкингом?
Совместно с Кризисным центром для женщин мы разработали подробную инструкцию «Что делать, если человек подвергся киберсталкингу». В целом рекомендуем обращаться с заявлениями об исключении компрометирующей информации к уполномоченным лицам на интернет-ресурсы и одновременно в полицию. Не всегда удается добиться, чтобы материалы были удалены из информационного поля.
Если распространяет знакомый человек, можно собрать доказательства — попытаться добиться в переписке или телефонном разговоре признания вины с помощью вопросов: зачем это сделал, чего добиваешься. Затем сохранить скриншоты переписки или аудиозапись диалога и передать это правоохранительным органам на рассмотрение. Это важно сделать, потому что были ситуации, когда в деле не доходило до распространения информации, но партнер присылал видео и фото и угрожал выложить компрометирующие материалы. А согласно статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», не только распространение, но и сбор сведений о частной жизни лица предусматривает в том числе лишение свободы до двух лет».
Максим Оленичев
Судебный юрист в сфере гендерного насилия
Какие законы против порномести работают в России?
В России специализированное законодательство по этому вопросу отсутствует. Однако существует уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, которая установлена статьей 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Санкция предусматривает наказание: от штрафа до 200 тысяч рублей до двухлетнего лишения свободы. На практике крайне сложно добиться возбуждения уголовного дела, несмотря на существование доказательств совершенного преступления.
С этой ситуацией столкнулась и Светлана Володина. Она — первая россиянка в практике Европейского суда по правам человека, выигравшая дело о порномести. Суд пришел к выводу, что существующее в России законодательство и практика его применения не позволяют защитить женщин от порномести — одного из видов партнерского насилия. Суд указал, что несмотря на существующие возможности в случае Светланы правоохранительные органы не истребовали оперативно цифровые следы совершенного преступления, не отыскали правонарушителя, который из-за вяло ведущегося расследования в конце концов избежал уголовной ответственности, потому что сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.
Как эту проблему решают другие страны?
«Не только в России, но и во всем мире пока еще не созданы эффективные механизмы борьбы с порноместью. Хотя об этом явлении говорят уже 10 лет во многих европейских странах и только в последние годы — в России. Поэтому разные государства либо создают новое законодательство, либо адаптируют существующее, либо не создают ничего.
Израиль впервые в мире в 2014 году приравнял порноместь к сексуализированным преступлениям, введя уголовную ответственность (вплоть до 5 лет лишения свободы). В США на уровне государства до сих пор отсутствует такой закон. Первые правовые нормы против порномести появились в штатах Нью Джерси и Калифорния. Общество всколыхнули самоубийства пострадавших от порномести: в одном случае без согласия человека видео его сексуальных практик было распространено соседом по студенческому кампусу, в другом — бывший партнер выложил видео своей экс-девушки в общий доступ из чувства мести после прекращения отношений.
В последние годы такой закон появился и в Великобритании. Он признает преступлением “размещение в сети интимных материалов сексуального характера, фото или видео, своего партнера или партнерши без их согласия с целью причинить расстройство или вызвать стыд”.
Поможет ли решение ЕСПЧ пострадавшим?
Российское законодательство не позволяет проводить профилактику преступлений в вопросе о порномести, а расследования не всегда приводят к результату. Важно, чтобы правоохранительные органы более сенситивно подходили к пострадавшим и расследовали дела о кибернасилии быстро и эффективно.
В международном праве выработан подход, позволяющий оценить, насколько существующее законодательство защищает пострадавших от домашнего насилия. Согласно ему, эффективные правовые механизмы в государстве должны предусматривать правовые нормы, работающие на практике и позволяющие предотвратить насилие, защитить пострадавших, расследовать случаи, наказывать виновных и обеспечивать пострадавшим возмещение причиненного ущерба. Поэтому решение ЕСПЧ по делу Светланы Володиной может быть исполнено только тогда, когда в российское законодательство будут введены дополнительные гарантии пострадавшим: усиление возможности обращаться за защитным судебным приказом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение интимных изображений, не дожидаясь результатов расследования, и создание комплексной системы психологической и юридической помощи».
Куда обращаться за юридической или психологической помощью, можно узнать по ссылке.
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