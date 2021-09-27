Куриный бульон для больных львов и тигров: перенесших COVID-19 животных перевели на особое питание в зоопарке Вашингтона

В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, округ Колумбия, смотрители заметили, что некоторые большие кошки начали отказываться от еды и воды. Они предположили, что у трех тигров (одного суматранского и двух амурских) и шести африканских львов таким образом проявляются последствия перенесенного коронавируса.

После этого руководство зоопарка решило пересмотреть рацион животных. Для повышения аппетита они стали давать им продукты с сильным запахом: куриный бульон, лосиное мясо, козий сыр и детское питание.

Состояние животных улучшилось спустя неделю после выявления у них коронавируса, но у кошек по-прежнему сохраняются симптомы болезни. Так, у двух самок суматранского тигра время от времени появляется слабый кашель, хотя аппетит к ним уже вернулся. В администрации зоопарка уверены, что болезнь не опасна для людей и других животных: больших кошек расселили друг от друга, а от посетителей они находятся на большом расстоянии.