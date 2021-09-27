Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесен на рассмотрение в Государственную думу председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ:

снимает запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд;

вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собрания;

предусматривает замену названия должности губернатора на главу региона;

предусматривает такие меры ответственности высшего должностного лица региона, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом страны.

Законопроект, по словам Клишаса, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. В случае принятия законопроекта большая часть его положений вступит в силу с 1 июня 2022 года, остальные — с момента опубликования.