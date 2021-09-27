Как пишет агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность введения запрета на употребление в пищу мяса собак в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гемом о вопросе улучшения системы ухода за брошенными домашними животными. «Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — заявил он.

Детали инициативы администрация президента пока не предоставляет. На сегодняшний день уголовный кодекс Южной Кореи прописывает наказание за издевательства над животными — жестокие убийства кошек или собак или грубое обращение с ними. Однако статья не ограничивает употребление их мяса в пищу.

Употребление мяса собак в пищу в Корее за последние несколько лет ежегодно сокращалось на 20-30%, также сокращается и число ферм, где разводят собак «мясной» породы нуреонги — корейского желтого шпица. Как пишет ТАСС, По данным на 2014 год в Сеуле работало 329 ресторанов, где можно было попробовать блюда из мяса собаки.