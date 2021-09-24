Тендер объявлен на «прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну». Контракт будет включать в себя создание ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности спутника Земли. Подготовиться к высадке человека на Луну «Роскосмос» планирует до 2022-2025 года. Точная стоимость контракта — 1 734 764 300 рублей.

Российская лунная программа рассчитана до 2040 года, первый этап должен завершиться к 2025-му. К этому времени планируется совершить облет Луны в беспилотном режиме на корабле «Орел», а также отправить на поверхность спутника автоматической станции.

15 сентября ракетно-космический центр «Прогресс» сообщил о прекращении проектирования сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую планировалось использовать для полета на Луну. Одновременно с этим генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что работы не останавливались. Контракт на разработку корабля был подписан в декабре 2020 года и оценивался в 1,47 миллиарда рублей, в начале 2021-го он был «поставлен на паузу» из-за возможности коррекции технического облика ракеты.

С 1957 по 1988 годы соперничали в области освоения космоса — так называемая «космическая гонка» включала в сея запуски искусственных спутников, полеты в космос животных и человека, а также высадку на Луну. После успехов СССР, США сосредоточились на попытках вернуть статус самой технологически развитой державы и обратили свой взор на Луну. Выиграв так называемую «лунную гонку» и совершив до 1972 года шесть успешных высадок на Луну, США не стали продолжать пилотируемую программу «Аполлон» и предпринимать полеты к Луне автоматических аппаратов в течение более двух десятилетий. СССР продолжал исследование Луны с помощью АМС и луноходов до 1976 года, после чего также прекратил их на три десятилетия, ни разу не высадив человека на Луну.