Сколько дней будут отдыхать россияне в 2022 году? Правительство утвердило производственный календарь

В период новогодних праздников россияне будут отдыхать 9 дней — с 1 по 9 января. Среда, 23 февраля, будет нерабочим днем в связи с Днем защитника Отечества. Три дня в марте, с 6 по 8 — это воскресенье, понедельник и вторник — россияне будут отдыхать в честь Международного женского дня.

Майские праздники в 2022 году будут долгими — россияне смогут отдохнуть с 30 апреля по 3 мая (в субботу, воскресенье, понедельник и вторник), а также с 7 по 10 мая (также субботу, воскресенье, понедельник и вторник).

В честь Дня России, который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать три дня — с 11 по 13 июня, это суббота, воскресенье и понедельник. Следующий официальный отдых произойдет только в ноябре — с 4 по 6 ноября (пятница, суббота и воскресенье) в честь Дня народного единства.