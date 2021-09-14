Путин ушел на самоизоляцию. Президент заявил, что в его окружении обнаружено много случаев коронавируса

С учетом этого глава государства примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом.