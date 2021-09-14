Путин ушел на самоизоляцию. Президент заявил, что в его окружении обнаружено много случаев коронавируса

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
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С учетом этого глава государства примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
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