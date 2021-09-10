Россия снимает все ограничения авиасообщения с Беларусью

«До того, как эти так называемые ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов — 201 рейс был в неделю, а сейчас 36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень до 200 с лишним полетов — это зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро, в том числе и потому, что, надеюсь, будут быстро и эффективно реализовываться те договоренности и те программы, о которых мы информировали», — заявил Путин в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко накануне, 9 сентября.

В ходе встречи в Кремле глав двух стран также были согласованы 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. «Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Мы договорились о создании единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов и создании органа, который будет контролировать эти процессы. Это позволило договориться о переходе к единой промышленной политике и доступе к госзакупкам и госзаказу», — заявил Путин.

Путин также не исключил создания в будущем союзного парламента России и Беларуси, но этот вопрос пока серьезно не обсуждался. «Полагаем, что прежде нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что таковой может быть создан, но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли», — отметил президент.