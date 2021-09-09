Петроградский районный суд вынес решение по иску Леонида Тарантова — юриста из Тольятти. В ноябре 2019 года его лицо показали в шоу «Можно ваш телефончик?» — комик Илья Соболев тогда попросил своего гостя отправить произвольному контакту аудиосообщение: «Почему о том, что ты ***** [человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией], я узнаю в последнюю очередь?».

После этого Тарантов обратился в суд. Он заявил, что после шутки у него начались проблемы на работе, над ним начали шутить коллеги. Он пытался взыскать с комика 84 миллиона рублей. Удовлетворив иск к Соболеву, суд оценил нанесенный юристу «моральный вред» в 100 тысяч рублей.

«Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 000 рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в августе 2021 года комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды из-за его выступления в программе «Разгоны». Свое выступление он посвятит рассуждениям о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил о русских. В суде комик вину не признал, но извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка.

После того, как Мирзализаде провел 10 суток под административным арестом из-за шутки о русских, МВД объявило его пребывание в России пожизненно нежелательным. «В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — заявили в МВД. Комик подал иск к министерству и потребовал отменить решение.