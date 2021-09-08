Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, пытясь спасти человека

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — приводит ТАСС слова собеседника из министерства.

Как сообщает РБК, со ссылкой на неназванный источник, министр погиб во время ведомственной съемки, пытаясь удержать поскользнувшегося на краю обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки велись для учебного фильма МЧС. При этом человек, которого пытался спасти Зиничев также погиб.

Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. С 1987 служил в КГБ, а затем в ФСБ РФ. В июле 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, однако уже в октябре того же года покинул этот пост, перейдя на должность заместителя директора ФСБ. В 2018 году Зиничев возглавил МЧС РФ. Ему было 55 лет.

Временно исполнять обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в министерстве.