Лошадь Пржевальского и еще 10 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших в России

11 видов животных в России отнесены к нулевой категории редкости, то есть признаны вероятно исчезнувшими. Среди них черноморская популяция атлантического осетра и лошадь Пржевальского.
-
Фото: Shutterstock.com
С территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. По результатам последней инвентаризации, которую ведет Минприроды, еще 11 объектов живого мира отнесены к категории редкости «0» — признаны вероятно исчезнувшими. Как пишет «Коммерсантъ», среди них:
- популяция черноморского атлантического осетра,
- аборигенная популяция балтийского осетра,
- красноногий ибис,
- чернобрюхий глухарь,
- овсянка Янковского,
- тюлень-монах,
- кулан,
- лошадь Пржевальского и другие.
Всего в Красную книгу России включены 443 вида животных и 676 растений. В последнюю редакцию книги включили 14 новых видов млекопитающих — в том числе восточного длиннокрыла, европейскую широкоушку, черношапочного сурка и индийского дикобраза, а также также 29 птиц — в том числе чернозобая гагара, красношейная поганка и малая колпица.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.