Лошадь Пржевальского и еще 10 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших в России

С территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. По результатам последней инвентаризации, которую ведет Минприроды, еще 11 объектов живого мира отнесены к категории редкости «0» — признаны вероятно исчезнувшими. Как пишет «Коммерсантъ», среди них:

популяция черноморского атлантического осетра,

аборигенная популяция балтийского осетра,

красноногий ибис,

чернобрюхий глухарь,

овсянка Янковского,

тюлень-монах,

кулан,

лошадь Пржевальского и другие.

Всего в Красную книгу России включены 443 вида животных и 676 растений. В последнюю редакцию книги включили 14 новых видов млекопитающих — в том числе восточного длиннокрыла, европейскую широкоушку, черношапочного сурка и индийского дикобраза, а также также 29 птиц — в том числе чернозобая гагара, красношейная поганка и малая колпица.