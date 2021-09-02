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Лошадь Пржевальского и еще 10 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших в России

11 видов животных в России отнесены к нулевой категории редкости, то есть признаны вероятно исчезнувшими. Среди них черноморская популяция атлантического осетра и лошадь Пржевальского.

  • Фото: Shutterstock.com

     

С территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. По результатам последней инвентаризации, которую ведет Минприроды, еще 11 объектов живого мира отнесены к категории редкости «0» — признаны вероятно исчезнувшими. Как пишет «Коммерсантъ», среди них:

  • популяция черноморского атлантического осетра,
  • аборигенная популяция балтийского осетра,
  • красноногий ибис,
  • чернобрюхий глухарь,
  • овсянка Янковского,
  • тюлень-монах,
  • кулан,
  • лошадь Пржевальского и другие.

Всего в Красную книгу России включены 443 вида животных и 676 растений. В последнюю редакцию книги включили 14 новых видов млекопитающих — в том числе восточного длиннокрыла, европейскую широкоушку, черношапочного сурка и индийского дикобраза, а также также 29 птиц — в том числе чернозобая гагара, красношейная поганка и малая колпица.

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