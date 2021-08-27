Акция проводится с 2014 года, когда одна московская учительница литературы предложила не заваливать учительский стол разномастными букетами, которые все равно почти никто не уносит домой, а оставляет вянуть в классе в ведрах для мытья полов. Ей показалось правильным высказать свое уважение учителю одним букетом от класса или одним цветком от каждого ученика, а сэкономленные деньги передать детям, которые не могут пойти в школу 1 сентября из-за болезни. Только в первый год акции ее поддержало около 30 столичных школ, благодаря их инициативе на счет фонда «Вера» было перечислено более полумиллиона рублей. А в прошлом году, несмотря на пандемию, сумма сбора составила более 33 миллионов.

Собранные средства фонды «Вера» и «Дом с маяком» направляют семьям, которым не хватает денег на оборудование и препараты для неизлечимо больных детей. Только стоимость аппарата искусственной вентиляции легких может превышать 400 тысяч рублей, а на расходные материалы к нему требуется не менее 20 тысяч ежемесячно. «Удобная прогулочная коляска обходится в 200 тысяч и больше. Затраты на специальное питание могут сильно разниться в зависимости от диагноза и индивидуальных особенностей ребенка: для одних они составляют 10-20 тысяч рублей в месяц, а для других — больше 100 тысяч. Сейчас под опекой хосписа «Дом с маяком» находится более 900 семей», — говорят благотворители.

«Уже 7 лет школьники по всему миру помогают пациентам Детского хосписа. На деньги, собранные во время акции «Дети вместо цветов», мы покупаем лекарства, инвалидные кресла и многие другие жизненно важные вещи. Присоединяйтесь, это несложно и очень многое вокруг меняет. Моя главная мечта — чтобы любой ребенок, неважно какой у него диагноз, мог жить нормальной жизнью. Не лежать в четырех стенах дома, в больнице или интернате, а гулять, путешествовать, учиться в школе, иметь друзей. Если дети с инвалидностью получат возможность учиться в школах вместе со всеми, это будет очень важный шаг для нашего общества», — говорит директор «Дома с маяком» Лида Мониава.

В этом году всю информацию об акции можно найти на отдельном сайте. Там подробно описан порядок участия в акции, выложены ответы на самые частые вопросы, а также размещены ролики, которые записали в поддержку акции звезды телевидения и эстрады: Иван Ургант, Полина Гагарина, Пелагея, Лиза Монеточка, Ингеборга Дапкунайте, Вера Брежнева, Александр Петров и другие.