Ольга Липовская — одна из самых ярких фигур независимого женского и феминистского движения 90-х. В 1980-х она была редактором самиздата «Женское чтение», позже основала петербургский Центр гендерных проблем, который просуществовал почти 10 лет. Также Липовская занималась переводами — среди прочего, «Манифеста Общества полного уничтожения мужчин» Валери Соланас и «Политической теории феминизма» Валери Брайсон.

Последние годы Липовская поддерживала деятельность феминистской библиотеки «ФемИнфотека». «Для нас всегда была очень важна поддержка Ольги Липовской, она воплощала собой связь, преемственность между поколениями феминисток. В последнее время стали заметно больше говорить о связи феминисткой борьбы поколение назад и сейчас, и это очень важно и нужно. Липовская была одна из немногих, кто всегда была открыта к диалогу с молодыми феминистками. Ольга, нам будет вас не хватать», — говорят в библиотеке.

Как вспоминают члены российского феминистского объединения «Она», Липовская называла себя «бабушкой русского феминизма»: «Так называла себя Ольга Липовская — питерская фемактивистка, журналистка, переводчица, поэтесса и благотворительница, которая скончалась прошлой ночью. И это абсолютная правда. Очень важно знать нашу историю, ощущать преемственность поколений, чтобы новые поколения феминисток не думали, будто начинают с нуля, чтобы не приходилось каждые 10 лет изобретать велосипед заново».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ольги Липовской.