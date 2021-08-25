Запрет касается распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, в том числе на жилых домах.

Отсутствие ограничений такой рекламы ранее негативно влияло на жизнь людей, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены были слушать одну и ту же рекламу непрерывно.

«Теперь рынки, торговые центры и другие организации не смогут включать шумную и навязчивую рекламу», — резюмируют в Государственной думе.

Закон о защите граждан от негативного влияния рекламы из громкоговорителей был принят в третьем, окончательном чтении в мае 2021 года. Поправки в закон должны были вступить в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования закона — то есть сегодня, 25 августа.

В первоначальной версии закона также говорилось о запрете мегафонов и переносных колонок, которыми зачастую пользуются промоутеры. Однако ограничения смягчили. Запрет также не распространяется на звуковую рекламу внутри помещений.