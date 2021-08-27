«Шантаж, снижение либидо, наркотики и проституция»: большое исследование о вебкам-индустрии в России

Как устроена работа

В основном девушки попали в вебкам через рекламу в интернете, преимущественно в социальной сети «ВКонтакте» (ее озвучили почти 3/4 ответивших как способ входа), или по совету своих знакомых (каждая третья). На момент прихода в сферу 60 % ответивших состояли в близких отношениях с партнерами. Большинству опрошенных не предлагали заключить договор со студией, и только 24 % подписывали договор об оказании услуг. В среднем модели работали по 8-10 часов в сутки пять дней в неделю.

Благодаря интервью авторский коллектив исследования выяснил, что в контракте есть условие — с четвертой недели работы для модели вводится план — 250 долларов. Если она его не выполняет, тогда процент, который забирает студия, вырастает до 50 %. Часто модели выбирают максимальную занятость, поскольку это позволяет покрыть проценты от прибыли, забираемые студией, и сформировать хотя бы какой-то личный доход. В целом сотрудницы забирали только 20 % от первоначально заработанной суммы. Остальные средства распределялись между стриминговым сервисом и студией.

В среднем опрошенные работали по 8-10 часов в сутки пять дней в неделю как в дневные, так и в ночные смены. Как уточняют респондентки средний минимальный график работы: 3 дня по 5-6 часов. Получается, чтобы набрать необходимый финансовый минимум, веб-моделям приходилось сталкиваться с постоянной двух-четырех-кратной переработкой.