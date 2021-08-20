Сатанизм и жертвоприношения в Ленобласти: пару Перевозчиковых-Хмурых задержали по подозрению в ритуальном убийстве

Задержаны предполагаемые участники ритуального убийства, совершенного пять лет назад в Ленинградской области. Ими оказались Александр и Татьяна Перевозчикововы–Хмурые. Сейчас следователи просят суд арестовать подозреваемых.
Сами события произошли в 2016 году в лесу недалеко от железнодорожной станции Приозерск. Там был избит, а затем заколот ножом мужчина. В этом июле криминалисты нашли на месте преступления останки убитого и его одежду, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.
Правоохранители считают, что Перевозчиковы-Хмурые совершили преступление вместе с подмосковными сатанистами Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко, которых ранее были арестованы по обвинению в совершении других преступлений.
Следователи полагают, что Трегубенко в том же 2016 году ритуально убил свою знакомую в карельском лесу. При обыске квартиры, где он жил вместе с Большаковой, нашли наркотики, расфасованные по пакетикам и сверткам. Теперь дела о двух человеческих жертвоприношениях объединены в одно производство.
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