Сатанизм и жертвоприношения в Ленобласти: пару Перевозчиковых-Хмурых задержали по подозрению в ритуальном убийстве

Правоохранители считают, что Перевозчиковы-Хмурые совершили преступление вместе с подмосковными сатанистами Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко, которых ранее были арестованы по обвинению в совершении других преступлений.

Следователи полагают, что Трегубенко в том же 2016 году ритуально убил свою знакомую в карельском лесу. При обыске квартиры, где он жил вместе с Большаковой, нашли наркотики, расфасованные по пакетикам и сверткам. Теперь дела о двух человеческих жертвоприношениях объединены в одно производство.