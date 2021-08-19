ОСАГО для собак: зачем депутаты Петербурга хотят ввести страховку для «потенциально опасных» пород?

Петербургские депутаты в первом чтении приняли инициативу о внесении поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Проект предполагает, что владельцы собак из списка потенциально опасных пород должны будут ежегодно оплачивать страховку своей гражданской ответственности. С такой инициативой выступили депутаты Заксобрания Александр Кущак и Денис Четырбок. Идея была одобрена городским парламентом в первом чтении.

«Мы [инициативу] называем между собой «ОСАГО для собак», — рассказывает редакции «Собака.ru» Денис Четырбок, — принцип точно такой же: садишься за руль, значит, будь добр, оформи ОСАГО. Если попадешь в ДТП по собственной вине, значит гарантированная сумма будет выплачено пострадавшему. [В случае со страхованием ответственности хозяев потенциально опасных собак] — такая же система. Пока о суммах говорить рано, поскольку нет никаких методик, никаких коэффициентов, ничего. Но, общаясь со страховщиками, мы прогнозируем, что где-то в размере 3 тысяч рублей может стоить такая страховка [в год]. Это сумма покрытия [ущерба] примерно до 100 тысяч рублей».

«Мы прогнозируем, что где-то в размере 3 тысяч рублей может стоить такая страховка [в год]»

Как отмечает депутат, он преследует сразу две цели. Первая — гарантировать потенциальному потерпевшему хотя бы частичную компенсацию вреда здоровью или имуществу. Вторая — побудить хозяев собак внимательнее относились к выбору питомцев и их содержанию. «Мы очень часто видим ситуацию, когда прогуливаемся в парке или каком-то другом общественном месте, идет достаточно крупная порода с хозяином, но без поводка и без намордника. Как правило, хозяин говорит, мол, вы не бойтесь, собака очень добрая и так далее. А иногда это заканчивается достаточно печально», — говорит Четырбок.