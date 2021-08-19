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ОСАГО для собак: зачем депутаты Петербурга хотят ввести страховку для «потенциально опасных» пород?

Владельцев собак, чьи питомцы официально входят в перечень «потенциально опасных пород», предлагается обязать каждый год оформлять страховку гражданской ответственности. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга — их проект уже был поддержан коллегами в первом чтении. Если документ пройдет все стадии одобрения в городском парламенте, то дальше он будет направлен на рассмотрение в Госдуму и может стать поправкой в федеральный закон. Редакция «Собака.ru» пообщалась с автором идеи, а также с кинологами и заводчиками, чтобы узнать, с чем связана инициатива, и чем может обернуться ее реализация для владельцев животных.

Петербургские депутаты в первом чтении приняли инициативу о внесении поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Проект предполагает, что владельцы собак из списка потенциально опасных пород должны будут ежегодно оплачивать страховку своей гражданской ответственности. С такой инициативой выступили депутаты Заксобрания Александр Кущак и Денис Четырбок. Идея была одобрена городским парламентом в первом чтении.

«Мы [инициативу] называем между собой «ОСАГО для собак», — рассказывает редакции «Собака.ru» Денис Четырбок, — принцип точно такой же: садишься за руль, значит, будь добр, оформи ОСАГО. Если попадешь в ДТП по собственной вине, значит гарантированная сумма будет выплачено пострадавшему. [В случае со страхованием ответственности хозяев потенциально опасных собак] — такая же система. Пока о суммах говорить рано, поскольку нет никаких методик, никаких коэффициентов, ничего. Но, общаясь со страховщиками, мы прогнозируем, что где-то в размере 3 тысяч рублей может стоить такая страховка [в год]. Это сумма покрытия [ущерба] примерно до 100 тысяч рублей».

«Мы прогнозируем, что где-то в размере 3 тысяч рублей может стоить такая страховка [в год]»

 

Как отмечает депутат, он преследует сразу две цели. Первая — гарантировать потенциальному потерпевшему хотя бы частичную компенсацию вреда здоровью или имуществу. Вторая — побудить хозяев собак внимательнее относились к выбору питомцев и их содержанию. «Мы очень часто видим ситуацию, когда прогуливаемся в парке или каком-то другом общественном месте, идет достаточно крупная порода с хозяином, но без поводка и без намордника. Как правило, хозяин говорит, мол, вы не бойтесь, собака очень добрая и так далее. А иногда это заканчивается достаточно печально», — говорит Четырбок.

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«Потенциально опасные собаки»

Сейчас в официальном перечне потенциально опасных пород, утвержденном правительством России, содержится 13 позиций. В основном, это редкие в России собаки. В список входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака (официально такой породы не существует, но некоторые эксперты предполагают, что в документе может имеется ввиду кавказская овчарка), а также метисы этих собак. Как полагает Денис Четырбок, список можно расширить.  

«В принципе, целый ряд пород, который изначально предполагался для включения в этот перечень, мог бы туда попасть [в будущем], — предполагает он, — например, бультерьер, стаффордширский терьер. Мы анализировали правоприменительную практику, то есть какие [породы совершают] чаще нападения на людей — эти породы две фигурируют достаточно часто. Вопрос оставался по немецкой овчарке. [...] Это мое субъективное мнение. У меня у самого немецкая овчарка достаточно крупная. Я могу сказать, что если ей не заниматься на постоянной основе с кинологом и самостоятельно, то это достаточно опасная порода».

Однако с самой полезностью этого списка согласны не все. «Нет опасных собак, есть опасные хозяева», — уверена кинолог, председатель клуба любителей животных «Петербург» Галина Александрова.

«Нет опасных собак, есть опасные хозяева»

 

Директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяна Титова также уверена, что любая собака может потенциально причинить вред при неправильном с ней обращении и воспитании. «Такса не менее опасна, чем овчарка, зубов у нее не меньше, и это собака, которая в норе берет дикого зверя. Укусов от такс намного больше, чем укусов от крупных собак», — отмечает она.

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«Попадут под раздачу самые ответственные»

К самой инициативе введения обязательной страховки для владельцев некоторых пород собак кинологи также отнеслись настороженно. «Это всем добросовестным собаководам ударит по карману, потому что содержать собаку правильно, хорошо — это не дешево», — объясняет свою позицию Галина Александрова.

В частности, она не исключает, что реализация этой идеи может ударить по питомникам, которые держат большое количество собак. С этим согласна и заводчица кавказских овчарок Анна Гагарина. «И так сейчас очень подорожали корма, мясо для собак, выставки — все что с собаками связано, — говорит Гагарина, — цена продажи щенков осталась прежней, а стоимость на содержание животных подскочила. Соответственно, если введут [эквивалент] ОСАГО [для владельцев собак] а, еще была идея налога на собак, то, я думаю, питомники начнут закрываться, потому что это будут неподъемные суммы».

«Я думаю, питомники начнут закрываться, потому что это будут неподъемные суммы»

 

Татьяна Титова предположила, что идея может даже обострить ситуацию, так приведя к росту числа бездомных собак. «Опять попадают под раздачу те, кто самый ответственный, — отмечает она. — Те, кто не хочет регистрировать собаку и не хочет за нее отвечать, они под это не попадут никак. Они просто потом отрекутся от этой собаки — и все. И мы получим массу выброшенных на улицу животных».

Автор законопроекта, в свою очередь, полагает, что такое развитие событий маловероятно. «Не каждый человек можете себе позволить [такую собаку]. А тот, кто может —тот может себе позволить [эквивалент] ОСАГО на нее. Как владелец Bentley понимает, что мощность двигателя у него большая, и у него будет достаточно большой взнос по страховке», — считает Четырбок.

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Сделать как раньше

Говоря о том, как можно решить проблему нападений собак на людей, противники идеи введения обязательной страховки вспоминали старый, еще советский порядок, когда представителей определенных пород нельзя было купить просто так. «Я бы вернулась к прошлому, когда выдавались бумажки, где было сказано, что данному человеку разрешено купить собаку», — говорит Галина Александрова.

Кроме того, Татьяна Титова настаивает, что с проблемой не справиться без введения жесткого контроля за регистрацией собак. «Нужно , чтобы каждое животное было привязано к конкретному хозяину, организации, — заключает она, — чтобы было лицо, которое за собаку отвечает. Тогда мы можем что-то с него требовать. Если у собаки есть диплом, что она прошла [тренировку на] площадке, сдала экзамены, она идеально послушна, зачем я буду хозяина напрягать на отдельные траты? А вот если, у него собака не прошла площадку, и собака у него бегает без поводка, то тогда его надо наказывать. После этого мы уже будем готовы к вопросам страховки, когда ответственные люди захотят себя обезопасить».

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