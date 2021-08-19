ОСАГО для собак: зачем депутаты Петербурга хотят ввести страховку для «потенциально опасных» пород?

Владельцев собак, чьи питомцы официально входят в перечень «потенциально опасных пород», предлагается обязать каждый год оформлять страховку гражданской ответственности. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга — их проект уже был поддержан коллегами в первом чтении. Если документ пройдет все стадии одобрения в городском парламенте, то дальше он будет направлен на рассмотрение в Госдуму и может стать поправкой в федеральный закон. Редакция «Собака.ru» пообщалась с автором идеи, а также с кинологами и заводчиками, чтобы узнать, с чем связана инициатива, и чем может обернуться ее реализация для владельцев животных.
Петербургские депутаты в первом чтении приняли инициативу о внесении поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Проект предполагает, что владельцы собак из списка потенциально опасных пород должны будут ежегодно оплачивать страховку своей гражданской ответственности. С такой инициативой выступили депутаты Заксобрания Александр Кущак и Денис Четырбок. Идея была одобрена городским парламентом в первом чтении.
«Мы [инициативу] называем между собой «ОСАГО для собак», — рассказывает редакции «Собака.ru» Денис Четырбок, — принцип точно такой же: садишься за руль, значит, будь добр, оформи ОСАГО. Если попадешь в ДТП по собственной вине, значит гарантированная сумма будет выплачено пострадавшему. [В случае со страхованием ответственности хозяев потенциально опасных собак] — такая же система. Пока о суммах говорить рано, поскольку нет никаких методик, никаких коэффициентов, ничего. Но, общаясь со страховщиками, мы прогнозируем, что где-то в размере 3 тысяч рублей может стоить такая страховка [в год]. Это сумма покрытия [ущерба] примерно до 100 тысяч рублей».
Как отмечает депутат, он преследует сразу две цели. Первая — гарантировать потенциальному потерпевшему хотя бы частичную компенсацию вреда здоровью или имуществу. Вторая — побудить хозяев собак внимательнее относились к выбору питомцев и их содержанию. «Мы очень часто видим ситуацию, когда прогуливаемся в парке или каком-то другом общественном месте, идет достаточно крупная порода с хозяином, но без поводка и без намордника. Как правило, хозяин говорит, мол, вы не бойтесь, собака очень добрая и так далее. А иногда это заканчивается достаточно печально», — говорит Четырбок.
-
Andrew Angelov / Shutterstock
«Потенциально опасные собаки»
Сейчас в официальном перечне потенциально опасных пород, утвержденном правительством России, содержится 13 позиций. В основном, это редкие в России собаки. В список входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака (официально такой породы не существует, но некоторые эксперты предполагают, что в документе может имеется ввиду кавказская овчарка), а также метисы этих собак. Как полагает Денис Четырбок, список можно расширить.
«В принципе, целый ряд пород, который изначально предполагался для включения в этот перечень, мог бы туда попасть [в будущем], — предполагает он, — например, бультерьер, стаффордширский терьер. Мы анализировали правоприменительную практику, то есть какие [породы совершают] чаще нападения на людей — эти породы две фигурируют достаточно часто. Вопрос оставался по немецкой овчарке. [...] Это мое субъективное мнение. У меня у самого немецкая овчарка достаточно крупная. Я могу сказать, что если ей не заниматься на постоянной основе с кинологом и самостоятельно, то это достаточно опасная порода».
Однако с самой полезностью этого списка согласны не все. «Нет опасных собак, есть опасные хозяева», — уверена кинолог, председатель клуба любителей животных «Петербург» Галина Александрова.
Директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяна Титова также уверена, что любая собака может потенциально причинить вред при неправильном с ней обращении и воспитании. «Такса не менее опасна, чем овчарка, зубов у нее не меньше, и это собака, которая в норе берет дикого зверя. Укусов от такс намного больше, чем укусов от крупных собак», — отмечает она.
-
Elena11 / Shutterstock
«Попадут под раздачу самые ответственные»
К самой инициативе введения обязательной страховки для владельцев некоторых пород собак кинологи также отнеслись настороженно. «Это всем добросовестным собаководам ударит по карману, потому что содержать собаку правильно, хорошо — это не дешево», — объясняет свою позицию Галина Александрова.
В частности, она не исключает, что реализация этой идеи может ударить по питомникам, которые держат большое количество собак. С этим согласна и заводчица кавказских овчарок Анна Гагарина. «И так сейчас очень подорожали корма, мясо для собак, выставки — все что с собаками связано, — говорит Гагарина, — цена продажи щенков осталась прежней, а стоимость на содержание животных подскочила. Соответственно, если введут [эквивалент] ОСАГО [для владельцев собак] а, еще была идея налога на собак, то, я думаю, питомники начнут закрываться, потому что это будут неподъемные суммы».
Татьяна Титова предположила, что идея может даже обострить ситуацию, так приведя к росту числа бездомных собак. «Опять попадают под раздачу те, кто самый ответственный, — отмечает она. — Те, кто не хочет регистрировать собаку и не хочет за нее отвечать, они под это не попадут никак. Они просто потом отрекутся от этой собаки — и все. И мы получим массу выброшенных на улицу животных».
Автор законопроекта, в свою очередь, полагает, что такое развитие событий маловероятно. «Не каждый человек можете себе позволить [такую собаку]. А тот, кто может —тот может себе позволить [эквивалент] ОСАГО на нее. Как владелец Bentley понимает, что мощность двигателя у него большая, и у него будет достаточно большой взнос по страховке», — считает Четырбок.
-
Liam Copeland / Shutterstock
Сделать как раньше
Говоря о том, как можно решить проблему нападений собак на людей, противники идеи введения обязательной страховки вспоминали старый, еще советский порядок, когда представителей определенных пород нельзя было купить просто так. «Я бы вернулась к прошлому, когда выдавались бумажки, где было сказано, что данному человеку разрешено купить собаку», — говорит Галина Александрова.
Кроме того, Татьяна Титова настаивает, что с проблемой не справиться без введения жесткого контроля за регистрацией собак. «Нужно , чтобы каждое животное было привязано к конкретному хозяину, организации, — заключает она, — чтобы было лицо, которое за собаку отвечает. Тогда мы можем что-то с него требовать. Если у собаки есть диплом, что она прошла [тренировку на] площадке, сдала экзамены, она идеально послушна, зачем я буду хозяина напрягать на отдельные траты? А вот если, у него собака не прошла площадку, и собака у него бегает без поводка, то тогда его надо наказывать. После этого мы уже будем готовы к вопросам страховки, когда ответственные люди захотят себя обезопасить».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.