Больше недели в год: сколько времени петербуржцы проводят в автомобильных пробках

По результатам исследования треть водителей Петербурга (34%) проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 28% опрошенных. И 38% автолюбителей утверждают, что ездят без пробок.

Также выяснили, сколько часов проводят петербургские автолюбители. Каждый четвертый житель мегаполиса (28%) ежедневно застревает в пробках на полчаса. Еще 26% стоят от получаса до полутора часов. 6% тратят на пробки ежедневно от полутора до трех часов. И 2% автолюбителей — более трех часов.

В среднем по стране 28% водителей проводят в автомобильных заторах более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на пробки уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с ними.

В марте в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру вашего города» – руководство о том, как сделать российские города красивее, комфортнее и безопаснее, и как избежать ошибок прошлого. «Собака.ru» публикует отрывок из нее: о том, почему стандартные методы борьбы с заторами на дорогах вредят всем: и автомобилистам, и пешеходам.