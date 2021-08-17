Петербургский служебный пес впервые в истории получил престижную итальянскую премию за верность

В итальянском городке Сан-Рокко-ди-Камольи, недалеко от Генуи, состоялось вручение традиционной премии «Собачья верность». В этом году награду получили 11 собак из Италии и российская немецкая овчарка Волк-Меркурий. Пес является воспитанником Центра кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его отметили за спасение девушки от изнасилования. Во время сеанса прямой связи между Сан-Рокко и Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо поздравила инспектора-кинолога ЦКС Марию Копцеву и выразила восхищение работой ее подопечного.

Как пишет «Фонтанка», история, за которую наградили пса, произошла осенью прошлого года в Ломоносове. Пятнадцатилетняя девушка вышла из дома вечером, чтобы отправиться к матери на работу, но туда не добралась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. «Я была на суточном дежурстве. В качестве образца искомого запаха я выбрала предмет, сохранивший сильный запах девочки, — наволочку подушки, на которой она спала», — приводит слова Марии Копцевой РИА «Новости».

После этого Волк-Меркурий взял след и привел полицейских к заброшенной постройке, в которой находилась пропавшая. Как выяснилось, девушку удерживал мужчина, который собирался ее изнасиловать. Его задержали, а потерпевшей оказали медицинскую помощь.

Премия «Собачья верность» возникла в Италии в начале 1960-х годов благодаря бездомному псу по имени Пуччи. Брошенная хозяевами собака подружилась с учениками местной школы, встречала их у церкви, где они собирались и провожала до школы. После занятий, она сопровождала их назад до храма, где детей забирали родители. Местный житель Джачинто Крешини решил отметить заботу пса о детях и учредить премию для собак, помогающих людям. Изначально награда имела региональный статус, затем национальный, а позднее и международный. Теперь ежегодно ею награждается собака, живущая не в Италии.