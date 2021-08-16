Покрас Лампас продал пункт манифеста каллиграфутуризма на NFT-аукционе за рекордные 2,3 млн рублей

Покупатель получит текстовую и цифровую версию работы, а также аудиозапись с голосом Покраса, который «преобразован в бесконечный портал — из прошлого в будущее». Предыдущие пункты манифеста были проданы ранее и находятся в частных цифровых коллекциях.

Каллиграфутуризм — новое направление в искусстве. Покрас Лампас экспериментирует с каллиграфией и представляет, как она будет выглядеть через десятки и сотни лет.

Ранее Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире. Новая масштабная работа петербургского каллиграфа и победителя премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" занимает всю площадь подъезда к РЖД Арене – домашнему стадиону ФК Локомотив в Черкизовском районе Москвы. Площадь рисунка более 11 тысяч квадратных метров, на него ушло 5 000 литров краски.