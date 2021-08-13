Россияне массово жалуются на рост цен в магазинах. ФАС проверит крупные торговые сети

Проверки идут в магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит», заявили в пресс-службе ФАС. Сотрудники службы установят, есть ли среди них антиконкурентный сговор, который привел к росту и поддержанию цен на определенном уровне.

Также инспекторы проверят ретейлеров на необоснованное повышение цен социально значимых продуктов. Если сговор установят, то компаниям будет грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

Производители хлеба предупредили о росте цен на свою продукцию. В Центральной России некоторые предприятия уже направили торговым сетям новые цены на свою продукцию. Подорожание начнется с 1 ноября, и оно связано с ростом цен на пшеницу.

Смольный официально объявил о росте цен на мясо, рыбу, сыры и яблоки, которые в августе Россия запретила ввозить из США, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Из-за роста цен у производителей и поставщиков из других регионов России курица подорожала на 28,2 %, замороженная рыба — на 1,8–2,5 %.