18+
  • Город
  • Общество

В госизмене обвиняют гендиректора петербургского военного предприятия Куранова

В Москве по делу о госизмене задержали петербургского ученого, гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова, пишет ТАСС.

  • Фото: pixabay.com

Куранов передал иностранному гражданину закрытую информацию о научных разработках, связанных с гиперзвуковыми технологиями, заявили в «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ученый участвовал в разработке летательного аппарата «Аякс», к которому проявляли интерес представители США и Китая. Однако неизвестно, связано ли его задержание именно с этой технологией.

До 2016 года Курганов был профессором в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Затем его уволили, причина его отстранения не разглашается.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты