В Москве по делу о госизмене задержали петербургского ученого, гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова, пишет ТАСС.
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Фото: pixabay.com
Куранов передал иностранному гражданину закрытую информацию о научных разработках, связанных с гиперзвуковыми технологиями, заявили в «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ученый участвовал в разработке летательного аппарата «Аякс», к которому проявляли интерес представители США и Китая. Однако неизвестно, связано ли его задержание именно с этой технологией.
До 2016 года Курганов был профессором в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Затем его уволили, причина его отстранения не разглашается.
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