Куранов передал иностранному гражданину закрытую информацию о научных разработках, связанных с гиперзвуковыми технологиями, заявили в «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ученый участвовал в разработке летательного аппарата «Аякс», к которому проявляли интерес представители США и Китая. Однако неизвестно, связано ли его задержание именно с этой технологией.

До 2016 года Курганов был профессором в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Затем его уволили, причина его отстранения не разглашается.