Свыше 700 тысяч заявлений подано в петербургские вузы

В этом году в ходе приемной кампании в вузы Петербурга на очную форму обучения подано более 700 тысяч заявлений.
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Фото: Shutterstock.com/revers
Средний конкурс в государственные вузы Петербурга в 2021 году составил 17,6 человек на место (в 2020 году —14,58 человек на место), сообщает пресс-служба Смольного.
В этом году на очную форму обучения подано рекордное количество заявлений —709 тысяч. В 2020 году эта цифра составляла 558 тысяч, в 2019 году — 484 тысячи.
«Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг. А многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований», — сказал губернатор Александр Беглов.
Отмечается, что итоги приемной кампании будут подведены после 17 августа.
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