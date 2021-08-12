Законопроект, разработанный Минздравом, предполагает внесение поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Соответствующий документ уже подписал замглавы ведомства Евгений Камкин. Как пишут «Известия», настоящий момент проект министерства проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине­» и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Сейчас алкогольную продукцию можно продавать россиянам, достигшим 18-летнего возраста. Минздрав предлагает запретить продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Как говорится в пояснительной записке, медицинские исследования уже показали: потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. До этого момента орган более уязвим к различным внешним воздействиям и особенно к химическим отравлениям. Специалисты министерства отметили, что спиртное может привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

Министерство здравоохранения предлагало повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года еще в 2019 году. В 2020-ом с аналогичной инициативой собирался обратиться к правительству Совет Федерации. Как отметил тогда заместитель главы Минздрава Олег Салагай, повышение минимального возраста продажи алкоголя — эффективная мера, которая не только сократит прямые риски для здоровья, но и количество ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий распития.