На Камчатке упал вертолет. Предположительно, на борту находились Петербуржцы

Как сообщает «Фонтанка», по одной из версий, пилот вертолета мог сбиться с курса из-за тумана и сесть вместо площадки на воду. Инспекторы Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение, видели, как вертолет шел на посадку рядом с озером.

По данным ТАСС, восемь человек, по предварительной информации, стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь были спасены. По их словам, вертолет тонул носом вниз, и те, кто сидел в хвосте, смогли выбраться. Они всплыли с глубины 8–9 метров. Добавим, что температура воды в озере составляет 5–6 градусов.