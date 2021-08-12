На Камчатке упал вертолет. Предположительно, на борту находились Петербуржцы

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился утром 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на Камчатке.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Фонтанка», по одной из версий, пилот вертолета мог сбиться с курса из-за тумана и сесть вместо площадки на воду. Инспекторы Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение, видели, как вертолет шел на посадку рядом с озером.
По данным ТАСС, восемь человек, по предварительной информации, стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь были спасены. По их словам, вертолет тонул носом вниз, и те, кто сидел в хвосте, смогли выбраться. Они всплыли с глубины 8–9 метров. Добавим, что температура воды в озере составляет 5–6 градусов.
«Судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское». Вертолет упал в акваторию озера. Среди пассажиров был ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник информации.
По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров. Специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине только до 20 метров. Поэтому сейчас на помощь военные направили подводные роботизированные аппараты, которые будут искать обломки и пропавших в районе авиакатастрофы.
Всего спаслись восемь человек, включая двух членов экипажа. Командир воздушного судна и семь пассажиров погибли, среди них один ребенок.
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