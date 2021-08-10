Петербургские студенты победили на международной олимпиаде по математике

Как сообщают в пресс-службе Смольного, в индивидуальном зачете студент Александр Гребенников занял второе место, а наставник победителей — профессор СПбГУ Федор Петров — вошел в тройку самых эффективных лидеров команд в IMC2021.

«Победы наших студентов на престижных международных состязаниях подтверждают высокое качество петербургского высшего образования. Петербург — признанный научный и образовательный центр, в вузах которого стремятся учиться студенты со всей страны. Мы гордимся нашей высшей школой, наукой и образованием, будем и дальше их поддерживать. Развитие научных исследований — прикладных и фундаментальных, поддержка талантливой молодежи остаются в числе наших приоритетов», — заявил губернатор Александр Беглов.

В олимпиаде принимали участие 113 команд из университетов всего мира. Кроме СПбГУ Россия была представлена командами из НИУ Высшая школа экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Российского университета дружбы народов.

Напомним, что международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematic Competition for University Students, IMC) проходит ежегодно, начиная с 1994 года.