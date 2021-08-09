Подготовить перевод сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи» Минцифры намерено уже к декабрю 2021 года. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию. Как пишет «Коммерсантъ», перевести на российские каналы связи планируют также сотрудников школ и вузов. К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения должны разработать рекомендации, по которым преподаватели должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

Однако в пресс-службе Минцифры это опровергают. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Собака.ru», требования по использованию российского пакета приложений касаются только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций. Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан.

«В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации. Для корпоративных лицензий существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензии МГТУ им. Баумана. В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям», — сообщают в министерстве.

При этом, отмечают в Минцифры, не планируется разрабатывать такую платформу с нуля, на рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения. Уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях.