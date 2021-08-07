В Петербурге сократили сроки осужденным по делу о теракте в метро

Приговор Аброру Азимову остался без изменений — он признан организатором теракта. Ему назначили 28 лет в колонии строгого режима. С остальных 10 фигурантов сняли обвинения в незаконном хранении, перевозке, и ношении взрывчатого вещества в составе организованной группы.

«Приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено», — говорится в сообщении. В частности, Акраму Азимову срок заключения снизили с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову — с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии, Шохисте Каримовой — с 20 лет до 19 лет и 11 месяцев заключения.