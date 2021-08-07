В Петербурге сократили сроки осужденным по делу о теракте в метро

В Петербурге апелляционный военный суд сократил сроки заключения для осужденных по делу о теракте в метро в 2017 году. Об этом пишет объединенная пресс-служба городских судов.
Приговор Аброру Азимову остался без изменений — он признан организатором теракта. Ему назначили 28 лет в колонии строгого режима. С остальных 10 фигурантов сняли обвинения в незаконном хранении, перевозке, и ношении взрывчатого вещества в составе организованной группы.
«Приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено», — говорится в сообщении. В частности, Акраму Азимову срок заключения снизили с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову — с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии, Шохисте Каримовой — с 20 лет до 19 лет и 11 месяцев заключения.
Напомним, 3 апреля 2017 года, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее. Также ранее «Собака.ru» более подробно рассказала о людях, которые будут отбывать наказание за организацию взрыва между станциями «Сенная» и «Технологический институт».
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