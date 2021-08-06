В Петербурге количество вакцинированных от COVID-19 членов избирательной комиссии достигло 32%

В конце июля председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент 41% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса, однако в ряде регионов, включая Петербург, ситуация остается тревожной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председатель Петербургской избирательной комиссии Наталью Чечину, во всех уровнях комиссии на понедельник было 32% вакцинированных членов комиссии.

«Но мы эту цифру даем исходя из 100% членов комиссии: участковых, территориальных и городской избирательной комиссии. Также у нас есть определенное количество переболевших, у которых еще не прошло полгода. Есть, кто в настоящее время болеет, но это единицы. И есть члены комиссии, у которых есть противопоказания в связи с сопутствующими заболеваниями. Если брать от этого количества, где пока есть противопоказания по разным причинам, количество вакцинированных приближается к 50%. Мы продолжаем над этим работать», — добавила Чечина.

Она также добавила, что 4 августа закончился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Документы от политических партий по федеральному избирательному округу принимала ЦИК России.

По одномандатным избирательным округам документы для выдвижения и регистрации от кандидатов принимали окружные избирательные комиссии.

По восьми округам на территории Петербурга выдвинуты 109 кандидатов, из них в порядке самовыдвижения пять кандидатов, от политических партий выдвинуты 104 кандидата. На 5 августа было зарегистрировано 76 кандидатов, период регистрации закончится 15 августа.

Кроме того, 3 августа также завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты законодательного собрания Петербурга седьмого созыва.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы и законодательного собрания Петербурга, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.