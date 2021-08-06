В Петербурге продлили выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, в котором говорится о продлении срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций.

Людям, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19 и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом, по 30 сентября 2021 года будут продлены выплаты.

Согласно сообщению, по состоянию на 21 июля социальную выплату получили 31 тыс. 95 работников медицинских организаций на сумму 2,27 млрд рублей.

Уточняется, что дополнительное финансирование на реализацию постановления не потребуется, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Петербурга.