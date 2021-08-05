Статистика дня: 37% россиян считают правильной замену людей роботами

Половина россиян считают роботизацию скорее отрицательной тенденцией (51%). Больше всего опасаются роботизации наши соотечественники 18-24 лет (59%). Положительное мнение о роботизации преобладает над отрицательным среди респондентов возрастной группы 60 лет и старше (51% против 31%), а также среди граждан с высшим и неполным высшим образованием (48% против 38%).

37% опрошенных россиян полагают, что процесс передачи роботам функций, ранее выполнявшихся человеком — это правильная и «положительная тенденция». Самая высокая доля сторонников роботизации оказалась среди лиц старше 60 лет. В этой группе за замену человека роботом голосуют 55% респондентов.

Большинство россиян ответили, что робот не смог бы выполнять их рабочие обязанности сейчас или в обозримом будущем (70%). Считают, что это возможно в незначительной степени, 18% соотечественников, в значительной степени — 5%, полностью — 5%. С мнением большинства не совпали ответы граждан 18-24 лет, среди которых варианты ответов о возможности частичного или полного исполнения их рабочих обязанностей роботом в сумме составили 51%.