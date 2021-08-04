В Петербурге по делу о гибели моряков судна «Онега» задержали зампредседателя колхоза

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Как сообщает ТАСС, следствием установлено, что в декабре 2020 года капитан судна «Онега», принадлежащего Рыболовецкому колхозу имени М. И. Калинина, при осуществлении рыбного промысла в акватории Баренцева моря, сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения.

Зампредседателя по эксплуатации флота не принял решение о запрете промысла, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, частично, повлекло наступление трагических последствий.

8 декабря судно «Онега» затонуло, в результате чего 17 членов экипажа пропали без вести, двое спасены судном «Войково».

«Следователем уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями», — отметила Марковская.