Эксперты Петербурга и Финляндии разработали опросник для оценки уровня экологической осведомленности населения

Эксперты будут оценивать отношение населения к проблеме изменения климата, участие в экологических акциях, экологичный быт. Это позволит дать рекомендации для каждого региона. Принять участие в опросе может любой желающий. Результаты будут использованы для оценки уровня экологической культуры и формирования дальнейших мероприятий по экологическому просвещению, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Тема экологии затрагивает каждого человека — это среда, в которой мы все живем. Очень важно получить обратную связь от людей, узнать их мнение. Поэтому к опросу привлекаются как эксперты, так и рядовые горожане. Особое значение вопрос экологического просвещения приобрел в этом году, который объявлен в Петербурге региональным годом экологии», — отметил губернатор Александр Беглов.

Проект LALAPETE выполняется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-восточная Финляндия» на период 2014-2020 годов. Его название указывает на города-участники: Лапеенранта, Лахти и Петербург.

Как отмечают в пресс-службе, цель проекта — не только изучить отношение людей к вопросам охраны окружающей среды, но и повысить заинтересованность в ведении более экологичного образа жизни, наладить взаимодействие между российскими и финскими экологическими некоммерческими организациями.