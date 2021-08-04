В Госпитале для ветеранов войн внедряют арт-терапевтические методы реабилитации петербуржцев, перенесших COVID-19

Мероприятие, на котором пациенты и медики Центра реабилитации Госпиталя нарисовали трехметровую картину, посетил вице-губернатор Олег Эргашев, сообщает пресс-служба Смольного.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция даже в легкой форме вызывает неврологические нарушения.

«Переболевшие COVID-19 нуждаются не только в физической, но и в психологической реабилитации, задача которой — нормализовать эмоциональный фон, избавить от тревоги, напряжения и подавленности. Именно такую поддержку получают пациенты Центра реабилитации Госпиталя для ветеранов войн», — сказал вице-губернатор.

Олег Эргашев отметил важность арт-терапии в восстановительном лечении.

Полотно «Цветы России» пациенты и медики рисовали под руководством петербургского художника, члена Союза художников России Валерии Лошак. Картина будет передана в дар Центра реабилитации и украсит холл медицинского учреждения.