В 2021 году в Петербурге появилось семь новых школ

Как сообщают в пресс-службе Смольного, новые школы — не просто большие здания, а удобные, светлые, оснащенные учебные заведения, со спортивными площадками и бассейнами.

Помимо новых учебных заведений, были отремонтированы и старые. После капитального ремонта откроется школа № 126 Калининского района. К началу нового учебного года должна завершиться реконструкция здания школы № 434 Курортного района.

Еще одно здание — дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района была открыта в марте. В четвертой четверти прошлого учебного года там уже обучались порядка 700 школьников, которые были переведены из старого здания. С первого сентября учреждение откроет двери для 1550 учеников.

В пресс-службе отмечают, что в рамках государственной программы «Развитие образование в Санкт‑Петербурге» в 2021 году проводится капитальный ремонт в зданиях 137 образовательных учреждений и в их числе 73 школы.

Всего за 2021 год в Петербурге после завершения строительства, капитального ремонта и реконструкции будет открыто 11 школ, которые примут дополнительно около 10 000 ребят.