Гендиректора «Метростроя» временно отстранили от должности

Как сообщает «Фонтанка», уведомление от 2 августа подписано Алексеем Германом, председателем совета директоров компании, заместителем председателя комитета имущественных отношений.

Причина отстранения — нарушение пункта 23.7 статьи устава предприятия: «генеральный директор Общества избирается на должность, если она предусматривает допуск к государственной тайне, только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ».

Задним числом у Каргина обнаружилось отсутствие верно оформленного допуска к гостайне. В уведомлении указано, что он будет отстранен от работы «до устранения выявленных нарушений».

Обязанности руководителя «Метростроя» временно будет исполнять главный инженер и до этого заместитель генерального директора Алексей Старков.