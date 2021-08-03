Совет гранта имени Андрея Павленко для документалистов и журналистов объявил о закрытии проекта. Гранты присуждались за материалы о людях, борющихся с онкологией.
«Мы приняли решение закрыть проект «Грант Павленко». К сожалению, за время его существования мы не получили того количества интересных и перспективных заявок, на которые рассчитывали в самом начале нашей работы. И с каждым разом нам становилось все труднее отбирать из небольшого объема конкурсных работ значительные медиапроекты, достойные финансирования», — сообщается на официальном сайте гранта.
Грант выделялись из средств, собранных на «Патреоне» по завещанию Павленко. Половину суммы каждый месяц переводили семье хирурга, вторую — ежемесячно распределяли на производство материалов о борьбе с онкологией. Теперь все деньги направят семье Андрея Павленко.
Грант имени Андрея Павленко был учрежден в феврале 2020 года. Грант был направлен на то, чтобы финансировать информационные проекты, а также проекты, оказывающие психологическую поддержку онкологическим пациентам во всем русскоязычном Интернете. Отдельной миссией гранта имени Андрея Павленко являлось вовлечение здоровых людей в борьбу против рака и создание пациентского сообщества, способного влиять на медицинскую ситуацию на местах и в масштабах страны
На странице проекта опубликованы данные о 29 победителях, получивших в целом 4,5 миллиона рублей с апреля по ноябрь 2020 года, сведений за более поздний период нет. Также там представлены отчеты о собранных средствах с января 2020-го по март 2021 года.
Весной 2018 года онкологу Андрею Павленко диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.
Андрей Павленко скончался утром 5 января 2020 года. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Незадолго до своей смерти он оставил в своих социальных сетях прощальное письмо, в котором признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге.
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