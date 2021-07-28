Более 10 детей находятся в больницах после отравления в ресторане Петербурга

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации региона, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному Минздраву взять под контроль ситуацию.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщила о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний прием пищи проходил в ресторане отеля «Ладога-Отель», который расположен в доме № 26 по проспекту Шаумяна.

Отметим, что по поручению Евгения Куйвашева свердловский Минздрав будет взаимодействовать с кировскими коллегами, а в настоящий момент всем детям оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних при организации перевозки железнодорожным транспортом, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. В ведомстве уточнили, что группа состояла из 18 детей и двух сопровождающих.